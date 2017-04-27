صور| محمد صبحي يشارك في احتفالية المحاربين القدماء بالبحيرة

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نظمت جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم أسر الشهداء، بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والاحتفال بمرور 35 عاما على تحريرها، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

حضر الاحتفالية العميد على محمود سلام، رئيس جمعية المحاربين القدماء بالإسكندرية، وعبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام، واللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد، واللواء محمد الصول، الخبير العسكرى، وأحد أبطال حرب أكتوبر، كما حضرها الفنان محمد صبحى، وجمع كبير من أسر الضحايا والشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وقالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنه سيتم افتتاح فرع جديد لجمعية المحاربين القدماء بديوان عام المحافظة، وذلك لتيسير التواصل مع أسر الشهداء وضحايا العمليات الحربية، والتوسع فى الخدمات التى تقدمها الجمعية لهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخلال الحفل تم تكريم 88 من أسر الشهداء و مصابي العمليات الحربية، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم، عرفانا وتقديرا لدور ذويهم الأبطال، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم من أجل استعادة تراب الوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الغالية.

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من جانبه أكد الفنان فى كلمته على أن البحيرة قدمت لمصر العديد من الرموز والشخصيات التاريخية فى شتى المجالات جنبا إلى جنب مع الشهداء من أبنائها، وقدم الفنان مجموعة من النصائح ووعد بتقديم أول عرض لمسرحيته الجديدة بدمنهور، لافتا إلى أنه قد أطلق مبادرته (حملة المليار ) لتطوير العشوائيات من مدينة دمنهور عقب ثورة 25 يناير.