أبرزها العقوبات.. «عبد العال» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

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أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في مسائل الولاة على النفس، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي و59 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الجندي و70 نائبا آخرين، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية.

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وأحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين جمهوريتي مصر وجيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.