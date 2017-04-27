أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أبرزها العقوبات.. «عبد العال» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

Google+ Print
أبرزها العقوبات.. «عبد العال» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة أبرزها العقوبات.. «عبد العال» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في مسائل الولاة على النفس، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي و59 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الجندي و70 نائبا آخرين، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية.

شاهد أيضا

وأحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين جمهوريتي وجيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

صورة وفيديو – عناق تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في أول لقاء لهما بمصر

صورة وفيديو – عناق تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في أول لقاء لهما بمصر