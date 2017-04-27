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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من شأنها أن تسهم في فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك تحت الأضواء

عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبراً عن عواطفك الهياجة

صحياً: تستمد من محيطك المتفائل طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

 

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