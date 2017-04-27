أبرزها صوره الجريئة.. مواقف أثارت الجدل حول نجل عمرو دياب

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هجوم كبير تعرض له الفنان عمرو دياب بسبب صوره نجلة "عبدلله"، والتي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يرتدي "تيشرت" أبيض يحمل صورًا "غير لائقة" وذلك أثناء تواجده خارج مصر، وتسأل الجمهور عن رد فعل والده جراء نشر تلك الصورة.

ولا يعتبر هذا الموقف الأول لعبد الله، ولكنه أثار الجدل قبل ذلك بسبب صورة له برفقة فتاتين تقبلانه، خلال إحدى المناسبات الرسمية وهو الأمر الذي عرضة للانتقدات وقتها.

ولم تكن تلك الصورة الوحيدة له مع فتيات، ولكن انتشرت له صورة أيضًا مع فتاة يقوم بحملها على ظهره، وأعتقد المتابعون أن علاقة عاطفية تجمعهما، إلا أن حركاته وصفت بـ"غير اللائقة" ولا تتناسب مع مجتمعنا الشرقي.

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وبعد انتشار شائعات عن زواج "الهضبة" عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، قام عبد الله برفقة شقيقته "كنزي" بإلغاء متابعة حساب والدهما على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وجاء ذلك ضد مصلحة الهضبة، خاصة وإنه يمر بفتره صعبة بسبب انتشار الكثير من الشائعات حوله، وقامت العديد من المواقع الإخبارية بالإشارة إلى تلك الواقعة للتأكيد على زواجه من دينا الشربيني، وأن أبناءه معترضون على ذلك.

فاجأ عبد الله أيضًا متابعيه على حسابه الشخصي، بنشر صورة له مع نجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث ظهر بجانب أشلي كول والمدافع البرازيلي ديفيد لويز والنجم البلجيكي إدين هازارد.