حظك اليوم برج الجدي الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك



عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله



صحياً: إحذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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