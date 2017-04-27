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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل قد يثير مشكلة مع أحد الزملاء، وخصوصاً إذا تم اجتماع مهني أو عائلي لبحث بعض التفاصيل

عاطفياً: تزدهر عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّداً مع الشريك وتخططان لمشاريع جديدة تمتن العلاقة أكثر فأكثر

صحياً: حذار الإرهاق وكل ما قد يسبب لك الانفعال واستدراجك إلى إثارة عصبيتك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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