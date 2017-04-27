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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً جديداً

عاطفياً: يحمل هذا اليوم إيجابيات وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة من التساؤلات المحيرة

صحياً: أنت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط الأمور، وتشعر أن كل ما يجري يترك بصماته على نفسيتك وحتى على جسدك وصحتك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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