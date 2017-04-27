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محافظ البحر الأحمر: 70 مليون جنيه لإقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة

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مصراوي Masrawy

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (4)إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (4)

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (5)إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (5)

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (6)إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (6)

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (7)إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (7)

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقةإقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (2)إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (2)

إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (3)إقامة محطة انتظار للمسافرين بالغردقة (3)

البحر الأحمر – أحمد عوض:

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أنه جارٍ إنشاء محطة انتظار الركاب المغادرين من المحافظة والقادمين إليها عن طريق ميناء الغردقة، بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه، شاملة كافة الخدمات .

وتقام المحطة تيسيرًا على الركاب لإيجاد مكان للانتظار حتى ميعاد الرحلات بميناء الغردقة، وذلك لعدم وجود أي محطة انتظار بالمدينة؛ ما كان يتسبب في انتظار الركاب بالطريق أمام الميناء لانتظار رحلاتهم .

وأكد المحافظ على ضرورة إقامة هذه المحطة؛ لأنه من غير اللائق الانتظار بالطرق دون وجود محطة خاصة لهم، وفق قوله.

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