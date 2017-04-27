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رئيس ملقا يوضح حقيقة وصفه لبرشلونة بـ«الحثالة»

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رئيس ملقا يوضح حقيقة وصفه لبرشلونة بـ«الحثالة» رئيس ملقا يوضح حقيقة وصفه لبرشلونة بـ«الحثالة»

التحرير

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أوضح القطري عبد الله آل ثاني، مالك نادي ملقا الإسباني، موقفه بشأن مانسب إليه أمس الأربعاء، من وصف نادي برشلونة الإسباني، بـ«الحثالة»، مؤكدًا أنه لم يقصد سوى صحافة المقاطعة الكتالونية الذين اتهموا ملقا ومدربه ميتشيل بالتلاعب من أجل إهداء النقاط الثلاث للريال في الجولة النهائية من الليجا.

وكان مالك نادي ملقا، قام بالرد على أحد مشجعي الفريق عبر «تويتر»، عند سؤاله عن قدرة ملقا في تحقيق الفوز على ريال مدريد، وتتويج برشلونة باللقب، قائلًا: «بإذن الله سينجلدون على أرض الملعب، ولكن حثالة كتالونيا لن يشمون رائحة الدوري».

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وقال عبد الله في تغريدة عبر «تويتر»: «المقصود هو صحافة هذا الإقليم، التي ذكرت أن ميتشل سوف يسلم المباراة، لمدريد للفوز بالدوري، وهذا الكلام غير مقبول البتا، نحن لا نبيع مباريات».

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التحرير

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