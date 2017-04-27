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تركي ومصري وإيراني.. ميسي «أصل و3 صور»

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يتصدر الأرجنتنيي ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني "الليجا" بـ 33 هدفًا بفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه، بعد أن عزز صدارته بهدفين في شباك أوساسونا، أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ34.

ولم يتوقف صاحب الـ500 هدف مع البارسا عن إثارة الجدل داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، حيث التقطت عدسات الكاميرات عدة صور لأشخاص يشبهون "ميسي" في وتركيا وإيران، نستعرضها خلال التقرير التالي...

ميسي إيران

ظهر شبيه للدولي الأرجنتيني في إيران يدعى "رضا برستش"، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، وأصبح "رضا" يتمتع بشهرة كبيرة في إيران، خاصة بعد تقليده لـ"تسريحة شعر" ميسي وإطلاق حيته، في الوقت الذي تهافت عشاق "البرغوث" على التقاط صور سيلفي مع "برستش".

ميسي تركيا

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شبيه ميسي الثاني هذة المرة تركي الجنسية، وهو "سونير بيرنسي" لاعب فريق كيركلاري سبور بدوري بالدرجة الثالثة، الذي حرص على الظهور بنفس "الاستايل" الخاص بالنجم الأرجنتيني، لجذب انتباه الجماهير.

وقام صاحب الـ22 عامًا، بصباغة شعره باللون الذهبي، وأطلق لحيته خلال مباراة فريقه أمام غازي عنتاب سبور في كأس تركيا، قبل أن يعيد لون شعره إلى الأسود مجددا.

ميسي مصر

المصري يوسف جمال، هو شبيه ميسي الثالث، لفت أنظار الجميع للشبه الغريب بينه ونجم منتخب الأرجنتين، ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ إذ يحظى اللاعب بموهبة استثنائية في كرة القدم، جعلت العديد من الأندية تسعى لضمه.

صاحب الـ14 عامًا، الطالب في الصف الثالث الإعدادي، من قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق، نجل سائق بإحدى شركات القطاع الخاص، بدأ مشواره في في مركز شباب قريتى، تحت القيادة الفنية للكابتن تامر عسل، لاعب نادي طنطا السابق، لكنه يأمل في اللعب إلى جوار "ميسي" بنادي برشلونة.

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