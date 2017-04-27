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تعشق المطاعم؟.. 4 أمور يفضل أن تعرفها قبل طلبك لوجبة الطعام

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تعشق المطاعم؟.. 4 أمور يفضل أن تعرفها قبل طلبك لوجبة الطعام تعشق المطاعم؟.. 4 أمور يفضل أن تعرفها قبل طلبك لوجبة الطعام

مصراوي Masrawy

تعشق المطاعم؟.. 4 أمور يفضل أن تعرفها قبل طلبك لوج

كتبت- هاجر حاتم:

تناول الأكل في المطاعم يعتبر تجربة لذيذة وممتعة بحد ذاتها، ولكن حتى لا يتم إفساد هذه المتعة، هناك بعض الأمور التي يجب أن تستفسرعنها عند طلبك لوجبة الطعام، خاصًة إن كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يعشقون تجربة أكلات مختلفة من جميع البلدان، وفقًا لما ذكره موقع health.

-بالبداية يجب أن تتأكد أن الأكل لن يتحتوي على الـ "الكحول"، وذلك بالطبع إذا كنت ممن لا يتناولون الخمور، لأن بعض البلدان والثقافات الأخرى يكون تناول وضع الخمور بأنواعها من أساسيات الطبخ.

-إذا كنت لا تعرف معنى طبق معين، لايغريك إسمه أو شكله، فلا بأس إن سألت عن مكونات هذا الطبق.

-إن لم يسألك الجارسون عن مدى جودة وتسوية اللحوم، يجب أن تلفت انتباهه لهذا الأمر، وفقًا لرغبتك الشخصية في تناول اللحوم.

-عند ذهابك لمطاعم السوشي، يجب أن تعرف بالبداية أنه هناك العديد من أنواع السوشي التي لا يتم تسويتها على النار مطلقًا، فيجب أن تتأكد من مدى رغبتك في تناول هذا النوع من الأسماك.

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