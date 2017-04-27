وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام

كتب– طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التسامح بدولة الإمارات قادمة على رأس وفد إماراتي للمشاركة في فعاليات مؤتمر "الأزهر للسلام" بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الأزهر الدولي للسلام، صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر استمرارها على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 100 قيادة سنية ومسيحية وشيعية في العالم، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية، تتمثل في: "معوقات السلام في العالم المعاصر المخاطر والتحديات، إساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول".