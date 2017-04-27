أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا -
فيديو.. برلماني عن خفض سن القضاة: «حريق جديد في طريق مصر المكتظ بالحرائق» -
فيديو.. أسامة كمال: الاستثمار لا يحتاج إلى وزارة بل «مناخ مناسب» -
إبراهيم سعيد لـ«المعلم»: «ابعد».. جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك -
للرجل.. 5 أمور ''غير متوقعة'' لا تحبها المرأة في مظهرك -
فيديو.. «قضاة مجلس الدولة»: لا حرية ولا كرامة لمواطن بعد «السلطة القضائية» -
فيديو.. مقدم قانون «خفض سن القضاة»: هذه هي «العدالة الناجزة» -
فيديو| إبراهيم سعيد: سعيد بمشواري الكروي.. وغير نادم على الرحيل من الأهلي -
مدرب إشبيلية: حافز انتزاع المركز الثالث من أتليتكو يعطينا دفعه قوية -
ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام

Google+ Print
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام

مصراوي Masrawy

الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التسامح

كتب– طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التسامح بدولة الإمارات قادمة على رأس وفد إماراتي للمشاركة في فعاليات مؤتمر "الأزهر للسلام" بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الأزهر الدولي للسلام، صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر استمرارها على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 100 قيادة سنية ومسيحية وشيعية في العالم، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية، تتمثل في: "معوقات السلام في العالم المعاصر المخاطر والتحديات، إساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
للرجل.. 5 أمور ''غير متوقعة'' لا تحبها المرأة في مظهرك

للرجل.. 5 أمور ''غير متوقعة'' لا تحبها المرأة في مظهرك

ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية

ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية

قبيل وصول بابا الفاتيكان.. إجراءات أمنية مشددة حول كنائس وأديرة الفيوم

قبيل وصول بابا الفاتيكان.. إجراءات أمنية مشددة حول كنائس وأديرة الفيوم

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية