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مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية"

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مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية"

مصراوي Masrawy

الدكتور على عبد العال

كتب- أحمد علي:

أرجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الخميس، الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية نهائياً، لعدم توافر أغلبية الثلثين بالمجلس اللازمة لتمرير القانون.

وأوضح عبدالعال، أنه نظرًا لتطبيق القانون بأثر رجعي، فإن البرلمان يحتاج للحصول على موافقة الأعضاء على القانون عبر التصويت من خلال "النداء بالاسم".

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ خلال جلسته العامة اليوم الخميس، علي اقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10 % بحد ادني 65 جنيه وحد اقصي 120 جنيه.
وقد أرجأ على عبد العال رئيس مجلس النواب مناقشة قانون الرياضة خلال الجلسة العامة اليوم الخميس لمناقشة مشروع قانون العلاوة الاجتماعية، حيث جاء ذلك استجابة لطلب النائب محمد السويدي زعيم الاغلبية الذي ناشد الدكتور على عبد العال بتأجيل قانون الرياضة ومناقشة قانون العلاوة لتكون هدية البرلمان للعمال فى عيدهم.​

وكان عبد العال رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من 3 ساعات.

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