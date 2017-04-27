توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي، بلغت 23120 طن و21 كيلو قمح، حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن صوامع مدينة الحسينية، استقبلت 9262 طن و842 كيلو قمح، فيما استقبلت شونة الحسينية 210 طن و415 كيلو قمح، بينما استقبلت صوامع ههيا 11 ألف و95 طنًا و657 كيلو قمح، ومضرب الزقازيق 505 طن و241 كيلو قمح.

كما استقبلت شونة مشتول السوق 101 طنًا و927 كيلو قمح، فيما استقبلت شونة الغابة 11 طنًا و962 كيلو، واستقبلت صومعة الزقازيق المعدنية 1761 طن و867 كيلو قمح، بينما استقبلت شونة القرين 131 طن و375 كيلو قمح، وشونة منيا القمح 38 طن و735 كيلو.

وأوضح المحافظ، أنهم انتهوا من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألف و492 فدانًا بإنتاجية تقترب من المليون طن.

وأضاف أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألف و109 أطنان، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون المطورة الخاصة حوالي 17 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 171 ألف و199 طنًا؛ بإجمالي 54 صومعة وشونة بطاقة استيعابية 612 ألف و 308 طنًا، مشددًا على أنه تم تحديد 5 نقاط للتجميع بمراكز "الحسينية، والصالحية، وديرب نجم، وأبو كبير، وههيا"؛ للتيسير على المزارعين ولتقليل الفاقد.