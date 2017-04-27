بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (1)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (8)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (9)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (10)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (11)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (12)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (13)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (14)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (15)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (16)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (17)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (18)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك (19)
بالصور.. هكذا تنسقين البنطلون الأسود القماش مع ملابسك
كتبت- هاجر حاتم:
ظهر البنطلون الأسود الصيفي بشدة هذا الصيف، خاصًة أنه يلائم أوقات الصيف الشديدة، لهذا يصبح هو المفضل دائمًا للفاشونيستات على مواقع التواصل، وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من "ستايل" لتنسيق "البنطلون" مع باقي ملابسك.
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