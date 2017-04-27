دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!!

سمر العشري

رقائق الألومنيوم هو منتج شائع للأستخدام المنزلى والذي غالباً ما يستخدم في الطهى . وهناك البعض يحذر من إستخدام رقائق الألومنيوم في الطهى بمكن أن يتسرب الألومنيوم في طعامك ويعرض صحتك للخطر . ومع ذلك ، هناك البعض يقول هو آمن تماما للإستخدام . ولكن في هذا المقال سيوضح ويحدد ما إذا كان إستخدام رقائق الألومنيوم مقبولاً وغير ضار أم لا .



يطلق عليه رقائق القصدير ، وهى ورقة رقيقة لامعة من معدن الألمونيوم . ومصنوعة على شكل ألواح كبيرة من الأومنيوم حتى تكون أقل 0,2 مم كثافة . ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأغراض ، بما في ذلك التعبئة والعزل والنقل . وفي المنزل ، يستخدم لتخزين المواد الغذائية ، لتغطية أسطح الخبز وإلتفاف الأطعمة ، مثل اللحوم لمنع من فقدان الرطوبة أثناء الطهي . يمكن أيضاً أن يستخدم رقائق الألومنيوم لحماية الأطعمة الأكثر حساسية مثل الخضروات عند شويها . بالإضافة إلى ذلك يمكن إستخدامه على الصواني في الفرن للحفاظ عليها نظيفة .

يوجد كميات صغيرة من الألومنيوم في الغذاء

الألومنيوم هو واحد من أكثر المعادن وفرة على الأرض ، ويوجد كميات صغيرة منه في الهواء والماء وفي الطعام . وفي الواقع ، يحدث بشكل طبيعي في معظم الأطعمة ، بما في ذلك الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحبوب ومنتجات الألبان . وبعض الأطعمة مثل أوراق الشاي والفطر “المشروم” والسبانخ والفجل ، هى أكثر إمتصاص وتراكم الألومنيوم عن الأطعمة الأخرى .

يالإضافة إلى ذلك ، بعض الألومنيوم في الطعام الذي نأكله يأتي من المواد الحافظة ، ومواد التلوين ، الإضافات الغذائية المصنعة ، والمكثفات . ولكن لاحظ أن الأطعمة التي تنتج تجارياً تحتوي على كمية أكثر من الألومنيوم مقارنة مع الأطعمة المنزلية المطبوخة .

وبالتالي معظم كميات الألومنيوم تأتي من الطعام نفسه . ومع ذلك كشفت الدراسات أن رقائق الألومنيوم لأواني الطبخ والحاويات يمكن أن يتسرب الألومنيوم إلى طعامك . ولكن كمية الألومنيوم التي تمر في الطعام عند الطهي مع رقائق الألومنيوم تتأثر بعدد من الأشياء :

– درجة الحرارة : الطبخ في درجات حرارة عالية

– الأطعمة : الطبخ مع الأطعمة الحمضية ، مثل الطماطم والملفوف “الكرنب”

– بعض المكونات : إستخدام الأملاح والتوابل في الطبخ

ومع ذلك ، فإن الكمية التي تتخلل لطعامك عند الطهي يمكن أن تختلف . على سبيل المثال ، وجدت دراسة أن طهي اللحوم الحمراء في رقائق الألومنيوم بمكن أن يزيد من محتوى الألومنيوم بنسبة 89% . ولأجل هذا تسبب تلك الدراسة لمزيد من القلق عند الناس من أن الإستخدام لرقائق الألومنيوم في الطبخ يمكن أن يكون ضار لصحتك . ولكن بعض الباحثين وجدوا أن الحد الأدنى من الألومنيوم آمن .

كيفية تقليل تعرضك للألومنيوم عند الطهي

من المستحيل إزالة الألومنيوم تماماً من نظامك الغذائي ، ولكن يمكن الحد منه . وقد أتفقت منظمة الصحة العالمية WHO ، وأدارة الغذاء والدواء (FDA) ، أن المستويات التي أقل من 2 مليجرام لكل 1 كجم من وزن الجسم في الأسبوع من غير المحتمل أن تسبب مشاكل صحية .

إليك بعض الخطوات التي يمكنك إتباعها لتقليل التعرض الغير ضروري للألومنيوم عند الطهي :

– تجنب الطهي عند درجة حرارة عالية ، أقل إذا كان ممكناً .

– لا تستخدم رقائق الألومنيوم مع الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والليمون والكرنب ، واللحوم .

– إستخدام أواني غير الألومنيوم لطهي الطعام مثل الزجاج أو البورسلين ( وبالتحديد مع الأطعمة الحمضية مثل الطماطم) .

بالإضافة إلى ذلك الأطعمة المصنعة والجاهزة والتي تعبأ في الألومنيوم ، فهى تحتوي على مواد إضافية صناعية أخرى ، مما قد يكون مستويات أعلى من الألومنيوم . وبالتالي تقليل إستهلاك الألومنيوم بالحد من تناول الأطعمة الجاهزة المعبأة تجارياُ بالألومنيوم ، أيضاً إتباع الأسلوب الصحيح كما ذكر .

في النهاية – لا داعي للقلق بشأن إستخدام رقائق الألومنيوم ، مادام سيتبع الخطوات السابقة .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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