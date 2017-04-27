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دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!!

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دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!!

رقائق الألومنيوم هو منتج شائع للأستخدام المنزلى والذي غالباً ما يستخدم في الطهى . وهناك البعض يحذر من إستخدام رقائق الألومنيوم في الطهى بمكن أن يتسرب الألومنيوم في طعامك ويعرض صحتك للخطر . ومع ذلك ، هناك البعض يقول هو آمن تماما للإستخدام . ولكن في هذا المقال سيوضح ويحدد ما إذا كان إستخدام رقائق الألومنيوم مقبولاً وغير ضار أم لا .


يطلق عليه رقائق القصدير ، وهى ورقة رقيقة لامعة من معدن الألمونيوم . ومصنوعة على شكل ألواح كبيرة من الأومنيوم حتى تكون أقل 0,2 مم كثافة . ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأغراض ، بما في ذلك التعبئة والعزل والنقل . وفي المنزل ، يستخدم لتخزين المواد الغذائية ، لتغطية أسطح الخبز وإلتفاف الأطعمة ، مثل اللحوم لمنع من فقدان الرطوبة أثناء الطهي . يمكن أيضاً أن يستخدم رقائق الألومنيوم لحماية الأطعمة الأكثر حساسية مثل الخضروات عند شويها . بالإضافة إلى ذلك يمكن إستخدامه على الصواني في الفرن للحفاظ عليها نظيفة .

يوجد كميات صغيرة من الألومنيوم في الغذاء
الألومنيوم هو واحد من أكثر المعادن وفرة على الأرض ، ويوجد كميات صغيرة منه في الهواء والماء وفي الطعام . وفي الواقع ، يحدث بشكل طبيعي في معظم الأطعمة ، بما في ذلك الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحبوب ومنتجات الألبان . وبعض الأطعمة مثل أوراق الشاي والفطر “المشروم” والسبانخ والفجل ، هى أكثر إمتصاص وتراكم الألومنيوم عن الأطعمة الأخرى .
يالإضافة إلى ذلك ، بعض الألومنيوم في الطعام الذي نأكله يأتي من المواد الحافظة ، ومواد التلوين ، الإضافات الغذائية المصنعة ، والمكثفات . ولكن لاحظ أن الأطعمة التي تنتج تجارياً تحتوي على كمية أكثر من الألومنيوم مقارنة  مع الأطعمة المنزلية المطبوخة .
وبالتالي معظم كميات الألومنيوم تأتي من الطعام نفسه . ومع ذلك كشفت الدراسات أن رقائق الألومنيوم لأواني الطبخ والحاويات يمكن أن يتسرب الألومنيوم إلى طعامك . ولكن كمية الألومنيوم التي تمر في الطعام عند الطهي مع رقائق الألومنيوم تتأثر بعدد من الأشياء :
– درجة الحرارة : الطبخ في درجات حرارة عالية
– الأطعمة : الطبخ مع الأطعمة الحمضية ، مثل الطماطم والملفوف “الكرنب”
– بعض المكونات : إستخدام الأملاح والتوابل في الطبخ

ومع ذلك ، فإن الكمية التي تتخلل لطعامك عند الطهي يمكن أن تختلف . على سبيل المثال ، وجدت دراسة أن طهي اللحوم الحمراء في رقائق الألومنيوم بمكن أن يزيد من محتوى الألومنيوم بنسبة 89% . ولأجل هذا تسبب تلك الدراسة لمزيد من القلق عند الناس من أن الإستخدام لرقائق الألومنيوم في الطبخ يمكن أن يكون ضار لصحتك . ولكن بعض الباحثين وجدوا أن الحد الأدنى من الألومنيوم آمن .

كيفية تقليل تعرضك للألومنيوم عند الطهي

من المستحيل إزالة الألومنيوم تماماً من نظامك الغذائي ، ولكن يمكن الحد منه . وقد أتفقت منظمة الصحة العالمية WHO ، وأدارة الغذاء والدواء (FDA) ، أن المستويات التي أقل من 2 مليجرام لكل 1 كجم من وزن الجسم في الأسبوع من غير المحتمل أن تسبب مشاكل صحية .
إليك بعض الخطوات التي يمكنك إتباعها لتقليل التعرض الغير ضروري للألومنيوم عند الطهي :
– تجنب الطهي عند درجة حرارة عالية ، أقل إذا كان ممكناً .
– لا تستخدم رقائق الألومنيوم مع الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والليمون والكرنب ، واللحوم .
– إستخدام أواني غير الألومنيوم لطهي الطعام مثل الزجاج أو البورسلين ( وبالتحديد مع الأطعمة الحمضية مثل الطماطم) .

بالإضافة إلى ذلك الأطعمة المصنعة والجاهزة والتي تعبأ في الألومنيوم ، فهى تحتوي على مواد إضافية صناعية أخرى ، مما قد يكون مستويات أعلى من الألومنيوم . وبالتالي تقليل إستهلاك الألومنيوم بالحد من تناول الأطعمة الجاهزة المعبأة تجارياُ بالألومنيوم ، أيضاً إتباع الأسلوب الصحيح كما ذكر .

في النهاية – لا داعي للقلق بشأن إستخدام رقائق الألومنيوم ، مادام سيتبع الخطوات السابقة .

 

 

 

المصدر : فايف

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