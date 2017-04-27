بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة

سمر العشري

‘طالب في المرحلة الثانوية تسبب في ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، هذا الشاب قد تمكن من بيع شرابات خلال عام واحد بقيمة مليون دولار كأرباح.

وتعود تفسير قصته عندما أقدم هذا الطالب “برينان أجرانوف الذي يبلغ من العمر حوالي 17 عاما على إتخاذ قرار مصري، ألا وهو أن يتحمل مصاريف الأنفاق على نفسه في المرحلة الثانوية، وكان لابد له من أن يتخذ قرارا بهذا الشأن، فقرر إنشاء مشروع ” HoopSwagg” وأختار المكان في جراج بيته، لكي يتمكن من صناعة الجوارب بعد أن قضي حوالي 4 أعوام في إجراء تجارب غير رسمية للبيع،

وفي تصريحات من برينان لشبكة ” سي إن إن “الإخبارية، أن السبب وراء هذه الفكرة هو الأطفال، فقد لاحظ أن عددا كبير من الأطفال يرتدون ذات الجوارب أثناء لعبهم لكرة السلة، لذا قرر ” برينان” تصميم هذه الجوارب ولكن بفكر مختلف حيث صمم كل وفقا على رغبة صاحبه، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مبيعاته بخلاف أن أصبح لدى شركته نحو 200 تصميم للجوارب قام بتصميمها بنفسه، وتقوم شركته بشحن طلبيات تتراوح ما بين 70- 100 يوميا، وحدد السعر بحوالي 15 دولارا أمريكيا، وتطور المشروع بعد ذلك من جراج المنزل إلى بناء مساحة كبيرة تصل إلى 1500 قدم مربعة، وساندته عائلته في البناء لكي يتمكن من تسديد الطالبات بسهوله كما بتعيين نحو 18 موظفا من بينهم والدته .

المصدر :مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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