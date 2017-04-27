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فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

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فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

التحرير

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طالب الرئيس عبد الفتاح ، مؤسسات الدولة المصرية ألا تتقاطع أو تختلف، وتستوعب وتتقبل بعضها، مؤكدًا أنه لا يريد أن تغول سلطة على الأخرى.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، اليوم الخميس: "أنا مش عايز أتغول على حد كسلطة تنفيذية، ولا عايز أي مؤسسة آخرى تتغول على حد"، مؤكدًا ضرورة التكامل بين جميع مؤسسات، للحفاظ على الدولة وحمايتها.

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وأكد أن التجرد الحقيقي والتوازن الذاتي سيدفع بمصر للأمام، مطالبًا الوزراء بالتجرد ووضع مصلحة الوطن أمام منه.

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التحرير

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