«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة

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وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة، أيمن أبو العلا.

وطالب ممثلو قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة، أن يتم مناقشة القوانين تفصيلا خلال اجتماعات اللجنة، الأسبوع المقبل.

وأكد وكيل اللجنة، أنه لن يعتبرها مشروعات قوانين لتعديل قانون مزاولة المهنة كما ورد إليها من هيئة مكتب المجلس، بل مشروعات قوانين لقانون قد يتم تعديله بالكامل.

ووعدت ممثلة قطاع الصيدلة، رشا زيادة، بتقديم تقرير مفصل حول رؤيتهم بشأن القوانين المقدمة من المجلس، إذ إن هناك لجنة مشكلة للنظر في تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ على أن ترسلها قبل اجتماع اللجنة المقرر لها، الثلاثاء المقبل.

قال وكيل نقابة الصيادلة، مصطفى الوكيل، إن الفترة الماضية شهدت اكتشاف 67 مصنعا لإنتاج الدواء البيطرى "تحت بير السلم"، بعد إصابة أحد الحيوانات ترتب عليها الإضرار بصحة المواطنين.

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وأضاف الوكيل، أن تداول الأدوية البيطرية محظور في عيادات الأطباء البيطريين شأنهم في ذلك شأن الأطباء البشريين وتابع: "إلا بقى نلغي الصيدليات".

وأشار الوكيل إلى أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مهم لكن المشكلة في الرقابة على الصيدليات والتفتيش، لافتا إلى أن هناك جهاز تفتيش للدواء تابع لوزارة الصحة لذا ليس هناك حاجة لإنشاء جهاز خاص بتفتيش الدواء البيطري.

وحذرت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيناس عبد الحليم، من أزمة تخزين الأدوية في الصيدليات والتي استدعت وحدها عمل مشروع قانون.

وقالت النائبة، إن هناك ضرورة للانتباه إلى الأدوية المستوردة من الخارج بشكل غير شرعي لأنها تواجه أزمة طريقة الحفظ، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة في ذلك الشأن.