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بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية»

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بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية»

التحرير

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لجأ عدد كبير من الفلاحين بمحافظة سوهاج للاستفادة من المعدات الحديثة في حصاد محصول القمح، خاصة مع ارتفاع يومية العامل لتصل إلى 150 جنيها.

ويقول حشمت أبو عدوى، فلاح مقيم بمركز البلينا، إن آلة "الحصاد الآلي" توفر مبالغ كبيرة، حيث كان يحتاج حصاد محصول فدان من القمح لـ 6 أشخاص بمبلغ 900 جنيه يوميا، مقابل 600 جنيه فقط للآلة، علاوة على توفير الوقت في المساحات الشاسعة.

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ويرى حسام حسن، عامل باليومية بمركز طهطا، أن هذه الآلات تسببت في قطع أرزاق عدد كبير منهم "موسم القمح كان عيد بالنسبة لنا، لكن دلوقتي الحصاد يدويا انتهى بنسبة كبيرة"، حيث لا يزال مستمرا بعدد من المراكز.

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ويوضح محمود سلمان، مالك آلة الحصاد، أن تكلفتها تبلغ 8 آلاف جنيه، وتستهلك 100 جنيه زيت، و50 جنيها بنزين، لحصد 24 قيراطا بما يعادل فدان يوميا.

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ويؤكد "سلمان"، أنه يتم حصاد القيراط مقابل 40 جنيها؛ لتوفير الجهد والأموال للمزارعين، ومن ثم تحقيق أرباح من زراعة القمح. 
 
من ناحية أخرى، أشار المهندس مراد محمد حسين، مدير عام الشؤون الزراعية، إلى أنه تم تحديد سعر لأردب القمح لهذا العام 550 جنيها بدرجة نظافة 22.5 % وحتى 575 جنيهل بدرجة نظافة 23%.

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وأضاف "حسين"، في تصريحات للتحرير، أنه يتم استلام القمح عبر 3 صوامع بإجمالي تخزين 110 آلاف طن إضافة إلى "هنجر سوهاج" التابع للبنك المصري الزراعي بسعة تخزينية 1600 طن، مشيرا إلى أن نسبة زراعة القمح بلغت 597 .197 ألف فدان، والمتوقع توريده من المحصول هذا العام نحو 140 ألف طن.

وأكد مدير عام الشؤون الزراعية، أنه تم مخاطبة الجهات المعنية باستلام الأقماح، وتوفير سعات تخزينية احتياطية، موضحا أنه تم استلام 700 طن حتى الآن.

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التحرير

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