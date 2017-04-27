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نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة

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نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة

في واقعة تقشعر لها الأبدان، تخليت امرأة عن جميع المشاعر الإنسانية وقامت بتعذيب أطفال شقيقتها “حبيبة وكريم” بأبشع أنواع التعذيب وبمنتهي القسوة والجبروت، بدلا من أن تكون أم ثانية لهم عقب باستلام الطفلة حبيبة وشقيقها بموجب محضر تعهد، وتعوضهم عن حنان الأم لطفلين أبرياء.

حيث قامت الخالة المتهمة، والتي تدعي “سناء مرسي”، بحرق الطفلين كريم وحبيبة، وقامت بحلق شعر الطفلة حبيبة وتجرديها من ملابسها وحبستها في دورة المياه وحرقها حروق قوية في أماكن متفرقة من جسدها، أما عن الطفل كريم فقد اختفي في ظروف غامضة ولم يتم التوصل إلى مكانه أو أي معلومة عنه سواء إذا كان حي أم توفي من آثر التعذيب.

وبمجرد اكتشاف أهالي القرية لوقائع التعذيب للطفلين التي تحدث داخل المنزل، تجمهروا حول المنزل وقاموا بضبط الخالة المتهمة واحتجازها حتي وصلت الأجهزة الأمنية وتسليمها لهم، وتم القبض عليها وبدء التحقيق معها، كما تم إرسال الكفة حبيبة إلى مستشفي كفر الدوار من أجل تلاقي العلاج اللازم.

 

 

المصدر : فايف

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