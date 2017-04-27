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أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب

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أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب

في أغرب قضايا الخلع التي، رُفعت مؤخراً في ساحات المحاكم المصرية، قامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة طالبت خلالها بالخلع من زوجها لغرابة تصرفاته معها وتعامله بطريقة غير لائقة، كاشفة عن سبب غير متوقع، دفعها لطلب الطلاق من زوجها.

وقالت،  “ا. ن”، خلال تصريحات صحفية: «علشان يعاقبني بيخليني اقشر 5 كيلو بصل لحد ما أجرح إيدي من كتر العياط»، وتابعت: «تزوجنا منذ عدة أشهر وكان أكبر مني بعدة سنوات تزوجته بِناء على رغبة أهلي وكثرة إلحاحهم وخاصة بعد تخرجي، وكل بنات عائلتي تزوجن ما عدا أنا».

وأضافت المدعية: «في النهاية وافقت على طلب أهلي بالزواج منه وكان لديه شقة وجاهزا للزواج وأهلي وافقوا عليه وبعد وقت قصير تزوجنا وكان ذلك أسوأ يوم في حياتي لأنني لم أتعرف عليه جيدا وعلى سلوكياته وطباعه وعلمت بعد ذلك أنه شخص أناني وخائن وكاذب لا يعيش دقيقة بدون أن يكذب، بالإضافة إلى “لسانه الطويل” وكان يعتدي على يوميا لفظيا وجسديا؛ لأنه لا يعلم معنى الإنسانية والرحمة».

 

المصدر : فايف

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