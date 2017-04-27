أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

Google+ Print
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

قامت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج صبايا الخير بعرض حادثة بشعة، حيث قام مجموعة من الإخوة بذبح جارهم وإشعال النار في جسده بعد ضربوه بالرصاص الحي وقطعوا جسده بالسكاكين والمطاوي على مرأى ومسمع من جميع الناس.

وبدأت القصة بسبب الأطفال، حيث أن الضحية ذهب للصلاه، وترك أبناءه في محله، فقام ابن أحد الجيران برمي الكرة في المحل، فقام أبناء المجني عليه بالشجار معه، ولكنه قام بإحداث جرح كبير بإحدى بنات الضحية.

وبعد مجيئة قص له أبناءه ما حدث، فأخذ ابنته وذهب إلى والد الطفل الذي أصابها، كي يعتب عليه، فما كان منهم إلا أنهم تشاجروا معه شجاراً عنيفاً، وأخرج أحدهم سلاحاً وقام بإطلاق رصاصة في الهواء وجاءت في أخيه، فازداد غضبهم وأخذوا الضحية وذبحوه وأشعلوا النيران في جسدة بعد إحداث جروح كبيرة به، وحدث ذلك كله أمام جميع الناس ولم يستطع أحد أن يتدخل لمنع الجريمة، بل إن جميع الحاضرين رفضوا أن يؤدوا الشهادة بما حدث.

 

 

 

المصدر : فياف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

بالفيديو || الغيطي يهاجم أحمد موسى : مطبلاتي وعايز ينسب نفسه للنظام

بالفيديو || الغيطي يهاجم أحمد موسى : مطبلاتي وعايز ينسب نفسه للنظام

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان