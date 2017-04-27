بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

سمر العشري

قامت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج صبايا الخير بعرض حادثة بشعة، حيث قام مجموعة من الإخوة بذبح جارهم وإشعال النار في جسده بعد ضربوه بالرصاص الحي وقطعوا جسده بالسكاكين والمطاوي على مرأى ومسمع من جميع الناس.

وبدأت القصة بسبب الأطفال، حيث أن الضحية ذهب للصلاه، وترك أبناءه في محله، فقام ابن أحد الجيران برمي الكرة في المحل، فقام أبناء المجني عليه بالشجار معه، ولكنه قام بإحداث جرح كبير بإحدى بنات الضحية.

وبعد مجيئة قص له أبناءه ما حدث، فأخذ ابنته وذهب إلى والد الطفل الذي أصابها، كي يعتب عليه، فما كان منهم إلا أنهم تشاجروا معه شجاراً عنيفاً، وأخرج أحدهم سلاحاً وقام بإطلاق رصاصة في الهواء وجاءت في أخيه، فازداد غضبهم وأخذوا الضحية وذبحوه وأشعلوا النيران في جسدة بعد إحداث جروح كبيرة به، وحدث ذلك كله أمام جميع الناس ولم يستطع أحد أن يتدخل لمنع الجريمة، بل إن جميع الحاضرين رفضوا أن يؤدوا الشهادة بما حدث.

المصدر : مصر فياف

شبكةعيونالإخبارية

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