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صور| تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين 27 و28 بالدوري الممتاز

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التحرير

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قررت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين، تعديل مواعيد بعض مباريات الأسبوعين 27 و28 من عمر الدوري الممتاز.

وعلمت «التحرير» أن القرار جاء بناء على تعديل موعد مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي ضمن الأسبوع رقم 26 للدوري الممتاز لتقام الأحد 30 إبريل الحالي، بدلا من الجمعة 28 إبريل، حسب طلب الجهات الأمنية.

وفيما يلي تعديلات مواعيد بعض مباريات الأسبوعين 27 و28:

أولا: الأسبوع 27

الخميس 4 مايو 2017

- (طلائع الجيش × الأهلي) الساعة 7 مساء باستاد الجيش بالسويس (بدلا من الثلاثاء 2 مايو التاسعة مساء).
- (الإنتاج الحربي × طنطا) الساعة 4:30 مساء باستاد السلام (بدلا من الساعة 5:45 مساء).
- (إنبي × وادي دجلة) 9:15 مساء باستاد بترو سبورت (بدلا من 8 مساء).

ثانيًا : الأسبوع 28

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الإثنين 8 مايو 2017

- (الأهلي × النصر للتعدين) الساعة 6:15 مساء باستاد السلام (بدلا من 8:30 مساء).
- (وادي دجلة × المصري) الساعة 8:30 مساء باستاد برج العرب (بدلا من 8 مساء).

الثلاثاء 9 مايو 2017

- (الإنتاج الحربي × طلائع الجيش) الساعة 7 مساء باستاد السلام (بدلا من الإثنين 8 مايو الساعة 5:45 مساء).

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التحرير

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