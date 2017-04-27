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أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة"

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أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة" أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة"

مصراوي Masrawy

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق،

كتبت - نورا ممدوح :
دعا كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، لإلغاء احتفالية عيد العمال لهذا العام، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل تضامناً مع أرواح الشهداء في حادث انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية وعدم وجود انجازات قام بها العمال.

وأضاف أبو عيطة، في تصريح لمصراوي،" أن من بين الأسباب التي تدفعه للمطالبة بإلغاء عيد العمال هو أنه لا يوجد أي بشريات وإنجازات تزف لهم، لذلك علينا أن نصوم عن العيد السنة دي".
كما أكد أنه لا يجوز الاحتفال بعيد العمال وجيوبهم خاوية قائلاً " كيف يحتفل العمال بالعيد وجيوبهم وبطونهم خاوية"، مشيرا إلى أن كافة القرارات التي يتم اصدارها تستهدف لقمة عيش العمال، مضيفاً " مفيش داعي للمنظرة والمصاريف ودا احتفال ملوش لازمة ومفيهوش عمال اصلا".​

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مصراوي Masrawy

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