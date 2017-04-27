أبوتريكة يشيد بتولي معلول قيادة نسور قرطاج

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ثمن محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، تولي المدرب التونسي نبيل معلول، اليوم الخميس، قيادة الإدارة الفنية لمنتخب نسور قرطاج، خلفاً لهنري كاسبرزاك الذي تمت إقالته من منصبه بعد بطولة أمم إفريقيا 2017.

وكتب لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عبر موقعه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، «كل التوفيق للكابتن نبيل معلول شخصية محترمة جدا ومدرب صاحب فكر علي أعلي مستوي».

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يشار إلى أن معلول بدأ مشواره كمدرب مع أولمبيك خريبكة، وفي عام 2002 عين مدربا مساعدا لمنتخب نسور قرطاج لروجي، مع لومار واستطاع الثنائي قيادة المنتخب التونسي إلى الفوز بكأس إفريقيا 2004، وبعد كأس إفريقيا ترك معلول المنتخب التونسي، ليدرب النادي الإفريقي ثم النادي الرياضي البنزرتي.

وفي عام 2006 عاد إلى المنتخب التونسي مرة أخرى واستمر إلى 2008، وفي ديسمبر 2010 عين مدربا للترجي الرياضي التونسي عوضا عن ماهر الكنزاري، وفي أواخر عام 2014 عين مدربا للمنتخب الكويتي قبل شهر واحد من انطلاق بطولة كأس آسيا 2015، قبل أن يرحل عن الأزرق الكويتي.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي يستعد لمواجهة نظيره المصري، فى شهر يونيو القادم، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام فى الكاميرون.