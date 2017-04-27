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بايرن ميونيخ يضم كومان بشكل رسمي

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بايرن ميونيخ يضم كومان بشكل رسمي بايرن ميونيخ يضم كومان بشكل رسمي

التحرير

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أعلن نادي بايرن ميونيخ، اليوم الخميس، تفعيله خيار الشراء للإبقاء على لاعبه كينجسلي كومان، المعار من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: «كينجسلي كومان جزء هام لبناء مستقبل فريقنا، لذلك قررنا تفعيل هذا الاختيار».

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الجدير بالذكر أن الجناح الفرنسي كومان صاحب الـ 20 عامًا للبايرن انضم على سبيل الإعارة من يوفنتوس، في 2015، مع وجود خيار الشراء قبل نهاية أبريل الجاري، ويمتد عقد اللاعب الكامل مع بايرن حتى 2020.

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التحرير

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