لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، اعتقال شخص في منطقة ويستمنستر القريبة من مقر البرلمان ورئاسة الوزراء، رافضة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقالت شرطة متروبوليتان بوليس، عبر حسابها على توتير، أنها أغلقت الطرق والشوراع الرئيسية المؤدية إلى مقر البرلمان والحكومة.

وذكرت الشرطة أنه لا توجد إصابات حتى الآن. وأشارت إلى انتشار الضباط في محيط الشوارع.

وأضافت أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لم تكن داخل مقر الحكومة.