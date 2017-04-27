بالصور.. ضبط السيدة المتورطة بتعذيب نجلة شقيقتها في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت مباحث كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، السيدة المتورطة في تعذيب نجلة شقيقتها، بعدما اكتشف الأهالي الواقعة، واقتحموا المنزل لتخليص الطفلة، ونقلت الإسعاف الطفلة إلى مستشفى كفر الدوار.

وقال الدكتور خالد شوقي في تصريحات لـ"مصراوي" إن الطفلة تعاني حروقًا في أماكن متفرقة بجسدها بنسبة 40%، وتم حجزها للعلاج، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

واقتحم أهالي قرية كوم البركة، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أحد المنازل بعد سماع "صراخ" منبعث من داخله، ليكتشفوا وجود طفلة تعرضت لتعذيب على يد إحدى السيدات.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة تدعى "ثناء.م" خالة الطفلة واستلمتها هي وشقيقها بموجب محضر تعهد رسمي بعد وفاة الأم وهرب الأب.