سائق يُعيد هاتف خبير إسباني فقده في المنيا

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

أعاد سائق هاتف محمول، لخبير إسباني الجنسية، اليوم الخميس، بعدما فقده عقب نزوله من سيارته.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، بلاغا من "أ.س"، 37 سنة، سائق سيارة أجرة، بعثوره على هاتف محمول ماركة سامسونج بداخل سيارته عقب نزول أحد السائحين أمام محطة سكك حديد المنيا.

وبالتنسيق مع إدارة شرطة السياحة والاثار بالمنيا، تم التوصل لمالكه، وتبين أنه إسباني الجنسية ويدعى "م.ا"، ويعمل محاضرًا ضمن مشروع التوأمة المصري الإسباني للسكة الحديد، والذي حضر وأدلى بأوصاف الهاتف المحمول والرقم السري له وتم تسليمه له.

وقدم الشكر لرجال الشرطة على الأمانة والجهد المبذول في إعادة الحقيبة الخاصة به.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.