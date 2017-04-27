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جمال عنايت: المحتوى الإعلامي المقدم على الجمهور أصبح تافهًا

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جمال عنايت: المحتوى الإعلامي المقدم على الجمهور أصبح تافهًا جمال عنايت: المحتوى الإعلامي المقدم على الجمهور أصبح تافهًا

مصراوي Masrawy

الصحفي جمال عنايت

كتبت- هاجر حسني:

قال الصحفي جمال عنايت، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن العلاقة بين الجمهور المتلقي والمحتوى الإعلامي المقدم في القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة تشبه العلاقة بين شهريار وشهرزاد.

وأضاف عنايت خلال كلمته في الحوار المفتوح الذي عقده منتدى الإسكندرية للإعلام في ختام دورته الخامسة "الإعلام والابتكار"، أن المحتوى المقدم للجمهور أصبح تافهًا، والمتلقي يحتاج كل يوم إلى قصة جديدة كشهريار الذي كان يطلب من شهرزاد حكاية جديدة كل يوم.

​وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام: "لو المشاهد معجبوش المحتوى هيمسك الريموت ويغير القناة زي ما كان شهريار بيطلب المسرور لشهرزاد لو معندهاش حكاية جديدة وشيقة".

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