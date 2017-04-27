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انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا

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انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا

التحرير

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اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر 2017"، الذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

البحرية المصرية

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن التدريب تضمن التخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بالتعاون مع البحريتين بغرض تأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، وذلك للإرتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية، وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات البحرية المشتركة، وكذا تدريب الأطقم المشاركة على تنظيم الدفاع ضد الأهداف السطحية والجوية وعمليات البحث والإنقاذ وتحييد وإزالة المتفجرات والتعامل مع العبوات الناسفة.

وأضاف: "وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها صد التهديدات غير النمطية متمثلة فى صد هجوم للزوارق السريعة على الوحدات البحرية، وتنفيذ تمرين رماية مدفعية سطحية للوقوف على مستوى دقة الرمايات المختلفة للقطع البحرية المشاركة، وتمرين دفاع جوى للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية وصد أى هجوم جوى، وتمرين بالوقود بالبحر بين الوحدات البحرية، وتنفيذ معركة تصادمية، وتمرين بحث وإنقاذ نهارى، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لإتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية والتعامل مع الأهداف المعادية".

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يأتى التدريب تأكيدًا لكفاءة البحريتين على التعامل مع العدائيات المختلفة، وقدرتها على الحفاظ على الأمن القومى لكلا البلدين.

واختتم رفاعي: "ويعد التدريب البحرى المشترك -تحية النسر- من أهم التدريبات المشتركة للبحرية المصرية مع الدول الصديقة، ويأتى استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التى شهدها البحر الأحمر للقوات البحرية المصرية والأمريكية منذ عام 1991، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقى مستوى التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

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التحرير

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