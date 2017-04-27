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محافظ مطروح: وداعا لانقطاع الكهرباء اعتبار من 15 يونيو المقبل

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محافظ مطروح: وداعا لانقطاع الكهرباء اعتبار من 15 يونيو المقبل محافظ مطروح: وداعا لانقطاع الكهرباء اعتبار من 15 يونيو المقبل

التحرير

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كتب - محمد العمدة

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، الاتفاق مع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، على زيادة أحمال المحطة البخارية من 17 إلى 45 ميجا فولت أمبير بعد تطويرها.

وقال المهندس سعيد خليل، رئيس قطاع كهرباء مطروح، إنه من المقرر الانتهاء من محطة محولات شرق مطروح في 15 يونيو القادم، كمحطة احتياطية للمحطة البخارية بقدرة 40 ميجا فولت بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأشار "أبو زيد"، إلى أن المحطتين ستساهمان في زيادة الطاقة الكهربائية إلى 165 ميجا فولت أمبير؛ للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح واضحة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين مع سرعة إنهاء المشروعات التنموية الهامة من أجل استقرار التيار الكهربي.

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التحرير

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