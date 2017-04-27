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«دورات المياه» مصير أبحاث «تجارة كفر الشيخ».. والطلاب: منهم لله

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«دورات المياه» مصير أبحاث «تجارة كفر الشيخ».. والطلاب: منهم لله «دورات المياه» مصير أبحاث «تجارة كفر الشيخ».. والطلاب: منهم لله

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

"منهم لله بنتعب نفسنا وبندفع فلوس على الفاضي"، بهذه الكلمات عبَرَ عدد من طلاب كلية التجارة بجامعة كفرالشيخ عن صدمتهم من رؤية أبحاثهم التي قدموها طوال العام ملقاة بدورة مياه الكلية.

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يقول "أ. س"، طالب بالفرقة الثالثة بالكلية، إن الأساتذة كانوا يطلبون العديد من الأبحاث طوال العام الدراسي، مؤكدين أهميتها وضرورة تقديمها في الموعد المحدد، مما دفعهم للاهتمام بإنجازها بجودة عالية، لافتا بأنه "لو كنت أعرف مصير أبحاثي كده ما كنتش عملتها".
 
وتضيف "ن. ح"، طالبة بالفرقة الثالثة، أنها شاهدت "شيتات" ملقاة بالمرحاض وليس الأبحاث فقط، معربة عن خيبة أملها قائلة "لما ده مصيرها بيطلبوها ليه؟".

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"لن أشتري الكتب السنة الجاية"، يؤكد "م. م"، طالب بالفرقة الأولي، أنهم قاموا بشراء مجموعة من الكتب بأسعار مرتفعة لإعداد الأبحاث لكنهم فوجئوا بها وبعض الأبحاث ملقاة بدورة المياه.
 
بدوره، قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، إنه سيتم التحقق من صحة الصور المتداولة، لافتا بأنه إذا ثبتت صحتها سيتم فتح تحقيق عاجل.

ونفى الدكتور رضا صالح، عميد كلية التجارة بكفر الشيخ، صحة الواقعة، مؤكدا أن الصور المتداولة غير حقيقية قائلا "مافيش كلام فاضي من دا".

وبسؤاله عن مشاهدته لهذه الصور، أجاب عميد الكلية "لا، لكنها غير حقيقية".

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