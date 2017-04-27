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نائب برلماني: ردود «الخارجية» على تقارير الخارج رومانسية

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نائب برلماني: ردود «الخارجية» على تقارير الخارج رومانسية نائب برلماني: ردود «الخارجية» على تقارير الخارج رومانسية

التحرير

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اعترض علي عبدالونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، على الطريقة التي سلكتها وزارة الخارجية المصرية في الرد على جميع التقارير الصادره من الخارج، واصفًا إياه بالرومانسي والدبلوماسي بطريقة لا تتناسب مع الحدث الجلل.

طالب عبدالونيس، بأن يكون رد وزارة الخارجية حازمًا، وأن يتم تسليط الضوء على الممارسات الأمريكية غير اللائقة لحقوق الإنسان في أمريكا والعالم أجمع، وكذلك إظهار الإرهاب، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك وفود مشتركة بين البلدين لتوضيح الوضع الحقيقي بمصر والإفراج مؤخرًا عن العديد من المسجونين في جرائم عديدة وفقًا لاشتراطات القانون.

جاء ذلك خلال حضورة اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس؛ لمناقشة سؤال موجّه من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة إلى وزارة الخارجية حول تقرير الخارجية الأمريكية موجّه إلى الكونجرس الأمريكي حول أوضاع مغلوطة عن حقوق الإنسان في .


 

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