فيديو| الطيب: الحرب في الإسلام مشروطة بالدفاع عن المظلومين

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قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الحرب في الإسلام ضرورة، واستنثناءً يُلجأ إليه حين يكون لابد منه، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، طالب عدم تمني لقاء العدو، لافتًا إلى أن أول تشريع يبُيح للمسلمين إعلان الحرب ورفع السلام، تشريعًا معلًلًا بدفع الظلم والدفاع عن المظلومين.

وأكد "الطيب"، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم، اليوم الخميس، أن مشروعية الحرب في الإسلام ليست قاصرة في الدفاع عن المساجد فقط، لكن الدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود، وتأمين الأديان الآخرى وتأمين أماكن عبادته.

وشدد على أن الإسلام لم يٌقاتل غير المسلمين تحت بند الكفار، لكنه يقاتل تحت بند العدوان، والدفاع عن المظلومين.