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فيديو| شيخ الأزهر: الأديان الثلاثة تنادي بالسلام بين الشعوب

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فيديو| شيخ الأزهر: الأديان الثلاثة تنادي بالسلام بين الشعوب فيديو| شيخ الأزهر: الأديان الثلاثة تنادي بالسلام بين الشعوب

التحرير

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قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن كل ما يُقال عن الإسلام في شأن السلام يٌقال مثله تمامًا عن المسيحية واليهودية، فمحمد رسول الله، لم يأت بدين منفصل مستقل عن رسالة إخوانه أنبياء الله، عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام، ولكن رسالته جاءت كحلقة أخيرة في سلسلة الدين الإلهي الواحد الذي بدأ بآدم وانتهى بمحمد.

وأضاف "الطيب"، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، بحضور رئيس مجلس حكماء المسلمين، وعدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم، اليوم الخميس، أن هذه الرسالات تتطابق في محتواها ومضمونها ولا تختلف غير في باب التشريعات العلمية المتغيرة، لافتًا أن لكل رسالة شريعة علمية تناسب زمانها ومكانها والمؤمنين بها.

وأوضح أن الله خلق عباده مختلفين، والاختلاف سنته في الأرض، التي لن تتبدل أو تزول إلا بزوال الدنيا وما عليها.

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التحرير

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