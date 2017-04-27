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خبراء: زيارة بابا الفاتيكان تحسن صورة مصر وتبدد المخاوف من الإرهاب

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التحرير

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زيارة تاريخية للبابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، إلى تبدأ غدًا الجمعة، وتعول عليها مصر كثيرًا للمساعدة في تحسين الصورة عن الأمن في مصر، واستعادة السياحة.

أكد وزير السياحة يحيى راشد، أن زيارة "بابا الفاتيكان" فرنسيس إلى مصر، تعد حدثا مهما ورسالة طمأنة لكل السائحين بأن مصر آمنة، والعالم الآن يعرف دور مصر ويحترمه وأن هذا يصب في مصلحة مصر ويدعم صورتها الذهنية بما ينعكس على الحركة السياحية الوافدة إليها وتبديد المخاوف من الإرهاب، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية التي تؤكد أن الأمن والاستقرار هما أهم أدوات تنشيط السياحة.

 

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وأكد أحمد شكري رئيس القطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أن زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لمصر للمشاركة في مؤتمر السلام العالمي، تعد من أهم الزيارات التي حدثت هذا العام، لأنها تؤكد الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، وتحسن الصورة الذهنية لمصر حول العالم بأكمله.

 

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وقال شكري، إنه تم عمل أيقونة لرحلة العائلة المقدسة سوف توزع على جميع الحاضرين للترويج لبرنامج رحلة العائلة المقدسة التي تعد من أهم الأحداث السياحية في الأجندة السياحية لهذا العام.

وذكر شكري أنه تم تجهيز صور وأفلام تسجيلية للنقاط الـ8، التي تم تطويرها في برنامج رحلة العائلة المقدسة في كل من الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وكنيسة المعادي ودير العذراء بجبل الطير بالمنيا، ودير المحرق، وجبل درنكة بأسيوط، وثلاثة مواقع بوادي النطرون، وذلك لعرضها خلال مؤتمر السلام العالمي، ومنحها للقنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، التي ستقوم بتغطية زيارة بابا الفاتيكان.

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قال عماري عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة السابق بالغرفة التجارية، إن زيارة بابا الفاتيكان غاية في الأهمية، ولكن لا بد من أن نبني على هذه الزيارة، لافتًا إلى أن البناء يكون من خلال إنشاء لجنة مصرية مع مسؤولين من الفاتيكان يكون هدفها هو التنسيق والترويج للسياحة في مصر، لا سيما السياحة الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

وأضاف عبد العظيم لـ"التحرير"، أن هذه اللجنة في حالة تفعيلها عقب زيارة بابا الفاتيكان لمصر، ستكون سببا في جلب عدد كبير من السياح لمصر، قائلا: "الترويج لسياحة مسار العائلة المقدسة من خلال الفاتيكان سيجذب كل مسيحيى العالم لزيارة مصر"، منوهًا بأنه في حالة نجاحنا في استغلال الزيارة للترويج للسياحة بشكل عام، والترويج لرحلة العائلة المقدسة بشكل خاص، فمصر قادرة على العودة وأن تفوق معدلات السياحة عما كانت عليه قبل 2010، وتأثر القطاع من الأحداث التي أعقبت ثورة الـ25 يناير.

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واستكمالًا لطرق الاستفادة من الزيارة، أفاد عبد الرحمن أنور عضو شركات السياحة، أنه على وزير السياحة أن يرافق البابا فرانسيس أثناء زيارته، فضلًا عن وضع  زيارة أحدث المعالم السياحية غير الدينية في برنامجه، مثل زيارة الأهرامات أو المتحف المصري، لأن هذا سيكون له ور كبير فيما يخص الترويج للسياحة بشكل عام، ذلك أن زيارة بابا الفاتيكان من الطبيعي والمتعارف عليه أن يكون لها علاقة بالسياحة الدينية، لا سيما الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

 

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التحرير

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