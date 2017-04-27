البورصة تخسر 3.3 مليارات جنيه بمبيعات مصرية وعربية

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، على تباين فى الأداء، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 12525.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 587.01 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوى 1351.78 نقطة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيعى 31.3 مليون جنيه و14.3 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 112.3 مليون جنيه.