نصيحة فاتن حمامة وقصة حبها التي استمرت 40 عامًا.. تصريحات جديدة لـ«لوسي»

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حلت الفنانة الاستعراضية لوسي ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc" أمس الأربعاء، وكشفت خلال الحلقة عن أسرار جديدة فى حياتها الشخصية ومشروعاتها العديد من جوانب حياتها الشخصية مصرحًا بعدة تصريحات مثيرة نستعرضها فيما يلى..

نشأة فقيرة

قالت الفنانة الاستعراضية لوسي إن ظروف أسرتها الصعبة دفعتها لدخول مجال الرقص الشرقي، قائلة: "كان ممكن أتجه للباليه بس لقيته مش هيقبضني كل يوم، كنت برجع كل يوم بـ 2 أو 3 جنيه، عشان نلاقي ناكل، إحنا 4 إخوات بنات، رقصي كان بيصرف على الكل".

بداية الرقص

صرحت أيضًا بأنها أصرت على عدم ترك مجال الرقص الشرقي الذي أهلها فيما بعد لدخول عالم التمثيل، مشيرة إلى أن بدايتها مع الرقص كانت في الطفولة بعيد ميلاد أحد جيرانها حينما عرضت عليهم أن ترقص في الحفل، وهو ما تسبب لها في عقاب شديد من والدتها بعد رجوعها للمنزل في ساعة متأخرة.

رفضها ارتداء مايوه

كشفت "لوسي" أيضًا عن رفضها طلب أحد المنتجين بارتداء المايوه، مشيرة إلى أن سبب رفضها أن سيناريو فيلم لم يتضمن مشهد المايوه لذلك أصرت على رفضه، قائلة: "ارتدائي بدلة رقص لا يعني الموافقة على ارتداء مايوه".



نصيحة فاتن حمامة

كشفت أيضًا خلال الحلقة أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة أشادت بها بأحد أعمالها الفنية، لافتة إلى أن الفنانة الراحلة نصحتها بعدم الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وقالت لها "أنت زرع رباني وثقفي نفسك بنفسك".

زواجها من المنتج سلطان الكاشف

كشفت أيضًا عن تفاصيل زيجتها من المنتج سلطان الكاشف وعمرها 15 عامًا، مشيرة إلى أنه بعد الزواج اعترض على عملها بالرقص، متابعة: "عشت قصة حب مع زوجي سلطان، ووالدته كانت تساندني وتقف بجواري في حالة الخلاف".