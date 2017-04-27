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إخلاء سبيل مصور ورسام جرافيتي بسبب "هل حضنت ابنتك اليوم؟"

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إخلاء سبيل مصور ورسام جرافيتي بسبب "هل حضنت ابنتك اليوم؟" إخلاء سبيل مصور ورسام جرافيتي بسبب "هل حضنت ابنتك اليوم؟"

مصراوي Masrawy

هل حضنت ابنتك اليوم

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العجوزة، بإخلاء سبيل المصور الصحفي محمود نصر، ورسام الجرافيتي محمد طاهر، بضمان محل إقامتهما، بعد رسمهما جرافيتي "هل حضنت ابنتك اليوم؟" على الجدران.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مباحث العجوزة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية شاهدت شخصين أحدهما يرسم "جرافيتي" على أحد جدران الشارع، وتبين أنهما مصور صحفي، وشاب آخر أطلق مبادرة تدعو للترابط الأسري بعنوان "هل حضنت ابنك اليوم".

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الشابين واقتيادهما إلى قسم العجوزة، وتبين أن صاحب المبادرة مطلوب في 3 أحكام، فحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق معهما بتهمة إتلاف المال العام والكتابة على الجدران بدون ترخيص.

وأقر الشابان أمام النيابة برسم وكتابة الجرافيتي على الحائط كنوع من الدعوة للترابط الأسري، ومازالت التحقيقات مستمرة.

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