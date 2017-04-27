عبد الحفيظ: نتمنى زيادة أعداد جماهير الأهلي في دوري الأبطال

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تمنى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن يتم زيادة أعداد الجماهير التي يحق لها حضور مباريات الأحمر، بدوري أبطال أفريقيا بداية من مباراة زانكو الزامبي بدور الستة عشر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة "من المؤكد أننا نريد حضور جماهيري أكبر لأن البطولة صعبة وكبيرة والجمهور يلعب دور أساسي في الجانب المعنوي لفريقنا بينما يضع ضغط ورغبة على الفرق المنافسة وبالتالي فهو مفيد فنيا ويدعم الفريق ويخلق حماس دائم للاعبين في كل أوقات المباراة".

وأضاف عبد الحفيظ "نتمنى من الأمن أن يسمح بحضور جماهيري أكبر ونحن نثمن ونقدر تماما دوره في ذلك".

الجدير بالذكر أن الأهلي تلقى خطابا، من وزارة الداخلية يشير إلى أن جميع مبارياته بدوري أبطال إفريقيا، ستقام على استاد الجيش المصري ببرج العرب بحضور 5 آلاف متفرج.