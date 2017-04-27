البابا تواضروس يصل القاهرة بعد زيارته الأولى للكويت

كتب– طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قادمًا من الكويت بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لبابا الكرازة المرقسية وبدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستمرت الزيارة البابوية إلى الكويت 5 أيام، التقى خلالها البابا تواضروس بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الكويتية.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى للبابا تواضروس للكويت منذ تنصيبه على كرسي مارمرقس عقبَ اعتلائهِ السُّدةَ المرقسية عام 2013.