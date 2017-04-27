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بابا الفاتيكان: أزور مصر غدًا كحاجٍ للسلام

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان: أزور مصر كحاجٍ للسلام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

القاهرة- (مصراوي):

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قبل ساعات من زيارة مرتقبة إلى القاهرة، في تغريدة على حسابته الرسمي بموقع تويتر "سأزور غدًا كحاج للسلام".

ويبدأ البابا فرانسيس غدا الجمعة زيارة لمصر تستمر يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح ، ويلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ورفض البابا فرنسيس إلغاء أو تأجيل زيارته إلى القاهرة بعد وقوع تفجيرين استهدفا كنيستسن في طنطا والإسكندرية أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وكان البابا فرانسيس غرد أمس على حسابه على توتير وكتب "لنُعزِّز الصداقة والاحترام بين رجال ونساء مختلف التقاليد الدينيّة من أجل بناء عالم سلام".

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