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المتحدث العسكري: ضبط 5 مشتبه بهم خلال مداهمات للجيش في وسط سيناء - صور

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مصراوي Masrawy

مداهمات الجيش بوسط سيناء (1)مداهمات الجيش بوسط سيناء (1)

مداهمات الجيش بوسط سيناء (2)مداهمات الجيش بوسط سيناء (2)

مداهمات الجيش بوسط سيناء (3)مداهمات الجيش بوسط سيناء (3)

مداهمات الجيش بوسط سيناء (4)مداهمات الجيش بوسط سيناء (4)

مداهمات الجيش بوسط سيناء (5)مداهمات الجيش بوسط سيناء (5)

كتب- مصطفى المنشاوي:
 
أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، الخميس، ضبط ٥ من المشتبه بهم وجارى التحقيق معهم خلال مداهمات للجيش الثالث الميداني بوسط سيناء.
وقال الرفاعي في بيان صحفي، إنه تم تدمير 3 أوكار، و2 عربة ربع نقل و3 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية.

وأضاف أن القوات حرقت ودمرت 3 مزرعة من النباتات المخدرة، فضلاً عن ضبط 2 عربة ربع نقل محملة بحوالي (1,5) طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع.

وأكد أن تلك الجهود تأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.
 
كما تمكنت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على (5000) قاروصة سجائر مهربة وضبط سيارة ملاكي وبداخلها كمية من جوهر الحشيش والأفيون المخدر .
 
وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية .
 

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