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بالصور.. حبس طالب لمحاولته تهريب "حشيش" داخل الخبز في السويس

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حبس طالب لمحاولته تهريب "حشيش" داخل الخبز

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، حبس طالب 4 أيام، بعد ضبطه خلال محاولته إدخال 12 قطعة حشيش، خبأها داخل أرغفة الخبز لصديقه المحبوس بقسم الأربعين.

كانت مباحث الأربعين، قد ضبطت "ح.أ.ح" 17 سنة طالب، بعد تفتيش حقيبة أطعمة، كان سيقدمها كزيارة لصديقه المسجون "م.و.م " المحبوس على ذمة القضية رقم 2494 لسنة 2017 جنح قسم فيصل "قتل عمد".

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمسجون.

حبس طالب لمحاولته تهريب

حبس طالب لمحاولته تهريب

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