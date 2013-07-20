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ملتقى دبي السينمائي يبدأ في استقبال الأفلام المشاركة في الدورة السابعة للمهرجان

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ملتقى دبي السينمائي يبدأ في استقبال الأفلام المشاركة في الدورة السابعة للمهرجان ملتقى دبي السينمائي يبدأ في استقبال الأفلام المشاركة في الدورة السابعة للمهرجان

كتب : محمد عبدالجليل السبت 20-07-2013 14:34

بدأت إدارة ملتقى دبي السينمائي في استقبال الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية، التي يرغب صناعها المشاركة في الدورة السابعة للمهرجان، المقرر بدء فاعلياتها يوم الأحد 8 ديسمبر ولمدة 5 أيام.

يركز الملتقى على مدّ الجسور بين الثقافات، من خلال الجمع بين محترفي السينما العرب والدوليين للتعاون في إنجاز حوالي 15 مشروعًا مختارًا كل عام، داعيا ما يربو على 80 سينمائيًّا معروفًا في العالم، يأتون من أكثر من 20 دولة للمشاركة فيه، ويقدم إضافة إلى ذلك جوائز تزيد قيمتها على 100 ألف دولار أمريكي.

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