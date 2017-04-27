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اختتام التدريب البحري المصري- الأمريكي المشترك ''تحية النسر 2017''​ -صور

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مصراوي Masrawy

اختتام التدريب البحري المصري- الأمريكي المشترك اختتام التدريب البحري المصري الأمريكي

كتب- مصطفى المنشاوي:​

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "تحية النسر 2017" الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية على مدى عدة أيام في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتضمن التدريب، تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بالتعاون مع البحريتين؛ بغرض تأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، وذلك للارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية، وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات البحرية المشتركة، و تدريب الأطقم المشاركة على تنظيم الدفاع ضد الأهداف السطحية والجوية وعمليات البحث والإنقاذ وتحييد وإزالة المتفجرات والتعامل مع العبوات الناسفة.

وشهد التدريب أساليب صد التهديدات غير النمطية متمثلة في صد هجوم للزوارق السريعة على الوحدات البحرية وتنفيذ تمرين رماية مدفعية سطحية للوقوف على مستوى دقة الرمايات المختلفة للقطع البحرية المشاركة، وتمرين دفاع جوي للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية وصد أي هجوم جوي، وتمرين بالوقود بالبحر بين الوحدات البحرية ، وتنفيذ معركة تصادمية، وتمرين بحث وإنقاذ نهاري، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية والتعامل مع الأهداف المعادية.

وذكر المتحدث العسكري، أن التدريب يأتي تأكيدًا لكفاءة البحريتين على التعامل مع العدائيات المختلفة، وقدرتها على الحفاظ على الأمن القومي لكل البلدين.

ويعد التدريب البحري المشترك " تحية النسر" من أهم التدريبات المشتركة للبحرية المصرية مع الدول الصديقة، ويأتي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي شهدها البحر الأحمر للقوات البحرية المصرية والأمريكية منذ عام 1991، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقي مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

اختتام التدريب البحري المصري الأمريكي (2)

اختتام التدريب البحري المصري الأمريكي (3)

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مصراوي Masrawy

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