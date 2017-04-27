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بالصور.. وزير القوى العاملة يستجيب لطلب معاق بتوفير فرصة عمل

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مصراوي Masrawy

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كتبت- نورا ممدوح :

استجاب محمد سعفان - وزير القوى العاملة، لطلب محمد عبد الجليل بسيوني، مواطن من ذوي القدرات الخاصة، بتوفر فرصة عمل مناسبة له، حرصًا من الوزارة على إدماج هذه الفئة داخل المجتمع.

واستقبل وزير القوى العاملة، المواطن محمد بسيوني بمكتبه بديوان عام الوزارة المواطن، حيث سلمه عقد العمل، والذي يخص إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بعد أن وقع عليه، فضلًا عن تعهد الشركة بتوفير تأمين اجتماعي وصحي للمواطن المذكور.

وقال سعفان، إن الوزارة حريصة على توفير فرص عمل مناسبة لأصحاب القدرات الخاصة لدمجهم داخل المجتمع المصري، نظرًا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال.

وأشار سعفان، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح عام 2018، عام ذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي تأكيدًا من قيادة الدولة على اهتمامها ورعايتها لهذه الفئة، وبدايةً لتفعيل القوانين الخاصة بهم وتطويرها.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تفتح جميع مراكز التدريب التابعة لها على مستوى المحافظات لتدريب هذه الفئة على المهن والحرف التي تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها، مؤكدًا أن العام المقبل - عام أصحاب القدرات الخاصة - سوف يشهد إجراءات تنفيذية فعالة تيسر وتسهل الحياة على ذوي القدرات الخاصة.

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