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بالصور.. ضبط 137 كيلو "قلوب برازيلي" منتهية الصلاحية في بورسعيد

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قلوب برازيلي منتهية الصلاحية (1)قلوب برازيلي منتهية الصلاحية (1)

قلوب برازيلي منتهية الصلاحية (2)قلوب برازيلي منتهية الصلاحية (2)

قلوب برازيلي منتهية الصلاحية (3)قلوب برازيلي منتهية الصلاحية (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور عاطف عيسى، اليوم الخميس، حملة مشتركة مع مباحث بقيادة المقدم محمد مسعد، رئيس مباحث التموين، للمرور على ثلاجات حفظ اللحوم بنطاق حي العرب.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٣٧ كيلو جرام قلوب بقري برازيلي منتهية الصلاحية، وبها تغير بالخواص الطبيعية بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالة المتهم إلي النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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